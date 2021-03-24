كلودين عون روكز التقت الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية وعرضت واقع المرأة

التقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز الامينة العامة للمنظمة الفرنكوفونية السيدة لويز موشيكيوابو، في إطار زيارتها إلى بيروت، وتوقيع "مشروع عمل المنظمة في لبنان" الذي يتضمن في محوره الثالث استقلالية المرأة.وعرضت عون الوضع المأسوي الذي يمر به الشعب اللبناني اليوم على الصعد كافة، الذي "يتخطى الأزمة السياسية والظروف الإقليمية، ليصل إلى حد أزمة وجودية، تجد جذورها في نظام يميز بين المواطنات والمواطنين، ولا يعترف بمواطنة المرأة الكاملة، وبحقوقها وبدورها وبطاقاتها، وهي التي تشكل نصف المجتمع اللبناني".بدورها، أعربت موشيكيوابو عن "تضامن العائلة الفرنكوفونية مع الشعب اللبناني، مؤكدة "دعمها للبنان للخروج من الأزمة الحالية".