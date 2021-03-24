الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25 و30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وصدر بيان ثان، اشار الى انه "بتاريخي 24 و25/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور، يتخللها استعمال ذخيرة حية".كما اعلنت في بيان ثالث ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخ 31/3/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".وفي بيان آخر، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".وختاما، اشارت الى انه "لغاية 2 /4/2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".