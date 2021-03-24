لبنان

الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

Lebanon 24
24-03-2021 | 10:50
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25 و30/ 3/ 2021 ما بين الساعة 07.00 والساعة 16.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

وصدر بيان ثان، اشار الى انه "بتاريخي 24 و25/ 3/ 2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00 ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير - صور، يتخللها استعمال ذخيرة حية".

كما اعلنت في بيان ثالث ان "القوات الجوية ستقوم بتنفيذ رماية جوية تعليمية نهارية وليلية، بتاريخ 31/3/2021 ما بين الساعة 7.00 والساعة 24.00، في حقل رماية الطيبة وعين بورضاي، يتخللها استعمال ذخيرة حية بواسطة الأسلحة الرشاشة والصاروخية".

وفي بيان آخر، افادت ان "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 1/4/2021 ما بين الساعة 8.00 والساعة 24.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة - أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".

وختاما، اشارت الى انه "لغاية 2 /4/2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".
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