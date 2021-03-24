منخفض جوي متمركز فوق تركيا يؤثر على لبنان.. إلى متى ستستمر الأمطار؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى سرعة 70 كلم/س في الفترة الصباحية ويرتفع موج البحر لحدود ال3 أمتار.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: منخفض جوي متمركز فوق تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يؤدي الى طقس متقلب، ماطر وعاصف أحيانا ويستمر تأثيره حتى يوم السبت حيث ينحسر تدريجيا.

- معدل درجات الحرارة المعتاد لشهر آذار يتراوح بين 13 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم اجمالا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها احيانا وتكون مترافقة بعواصف رعدية خصوصا في المناطق الجنوبية كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا خصوصا شمال البلاد لتصل سرعتها الى 80 كلم/س مما يؤدي الى ارتفاع موج البحر لحدود ال3 امتار، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1500 متر.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي في درجات الحرارة، تهطل امطار متفرقة أحيانا مع ثلوج على ارتفاع ال 1500 متر وما فوق، ويتوقع حدوث انفراجات واسعة خلال النهار، كما تنشط الرياح وتشتد أحيانا لتصل الى سرعة 70 كلم/س في الفترة الصباحية ويرتفع موج البحر لحدود ال3 أمتار.

الجمعة: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة خصوصا على الساحل مع ضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة خلال النهار مع بعض الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق، يتحول مساء الى غائم وتشتد غزارة الامطار مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة.

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع امطار محلية خفيفة صباحا وبداية ارتفاع في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويستقر الطقس اعتبارا من الظهر.

- الحرارة على الساحل من 9 الى 20 درجة، فوق الجبال من 2 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 9 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية - غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و60 كلم/س، تشتد احيانا لتتجاوز ال90 كلم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

- الانقشاع: سيء اجمالا بسبب الامطار والضباب على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و90 %.

- حال البحر: هائج، رارة سطح الماء: 20 درجة.

-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 5,37

- ساعة غروب الشمس: 17,53