في جبيل سرق مبالغ مالية ضخمة بطريقة احتيالية.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: توافرت معلومات لدى فصيلة غزير في وحدة الدرك الإقليمي حول مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء، الذي أقدم على العديد من العمليات الاحتيالية، ولاسيّما في مدينة جبيل وجوارها، وقد طالت عملياته محلّات معدّة لبيع المجوهرات، معارض سيارات ومتاجر ألبسة، وأسفرت عن سرقته مبالغ مالية ضخمة.

بتاريخ 19-3-2021 وفي بلدة البوار، كمنت له عناصر الفصيلة وتمكّنت من توقيفه، وتبيّن أنه يدعى:

ر. د. (مواليد عام 1978، لبناني)

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، وتعرّفوا إليه، الحضور الى مركز الفصيلة المذكورة الكائن في ساحة غزير، أو الاتصال على الرقم: 920037-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة.