لبنان

قرار قضائي بالحجز الاحتياطي على عقار لفرنسبنك

Lebanon 24
24-03-2021 | 11:09
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صدر قرار قضائي بالحجز الاحتياطي على عقار فرنسبنك في النبطية لتمنعه عن دفع مستحقات احد المودعين لديه، إضافة الى غرامة بقيمة 30 مليون ليرة.
 
 
 
 
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