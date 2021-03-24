تأجيل اجتماع اتحادات النقل البري

أرجأت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإجتماع والمؤتمر الصحفي الذين كانا مقررين يوم غد الخميس في 25/3/2021 الى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 29/3/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.