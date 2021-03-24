لبنان

تأجيل اجتماع اتحادات النقل البري

Lebanon 24
24-03-2021 | 11:40
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أرجأت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإجتماع والمؤتمر الصحفي الذين كانا مقررين يوم غد الخميس في 25/3/2021 الى الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل الواقع فيه 29/3/2021 في مقر الاتحاد العمالي العام – كورنيش النهر.
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النقل البري

مؤتمر

الاتحاد العمالي العام

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