مسلحون يطلقون النار على خيم عائلات سورية في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" عن إقدام مسلحين مجهولين على إطلاق النار ليلا من داخل سيارة مجهولة المواصفات باتجاه خيم تقطنها عائلات سورية في سهل بلدة السفري، مما أدى إلى إصابة امرأة من الجنسية السورية نقلت إلى مستشفى رياق العام.





وفتحت القوى الأمنية تحقيقا لمعرفة هوية الفاعلين.