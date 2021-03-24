لبنان

"القرار للشعب".. وقفة أمام المحافظة في بعلبك

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:20
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أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجموعة من المحتجين نفذوا وقفة أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل تحت شعار "القرار للشعب"، ورفعوا شعارات تندد بالفساد وبتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.
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