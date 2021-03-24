17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"القرار للشعب".. وقفة أمام المحافظة في بعلبك
Lebanon 24
24-03-2021
|
12:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجموعة من المحتجين نفذوا وقفة أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل تحت شعار "القرار للشعب"، ورفعوا شعارات تندد بالفساد وبتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.
مواضيع ذات صلة
تلفزيون لبنان يعود الى الواجهة من باب الاحتجاجات (صور)
Lebanon 24
تلفزيون لبنان يعود الى الواجهة من باب الاحتجاجات (صور)
24/03/2021 14:22:24
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وقفة احتجاجية وإضراب تحذيري لمتفرغي اللبنانية
Lebanon 24
وقفة احتجاجية وإضراب تحذيري لمتفرغي اللبنانية
24/03/2021 14:22:24
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
عدد من المحتجّين يعتصمون أمام مصرف لبنان في الحمرا احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردّي الأوضاع
Lebanon 24
عدد من المحتجّين يعتصمون أمام مصرف لبنان في الحمرا احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار وتردّي الأوضاع
24/03/2021 14:22:24
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع عدد من المحتجّين أوتوستراد صيدا - صور عند جسر الزهراني بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني
Lebanon 24
قطع عدد من المحتجّين أوتوستراد صيدا - صور عند جسر الزهراني بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع المعيشية، وسط انتشار كثيف للجيش اللبناني
24/03/2021 14:22:24
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
احتجاج
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
20:23 | 2021-03-23
23/03/2021 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهرب من مطعم بعد سقوط صاروخ (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يهرب من مطعم بعد سقوط صاروخ (فيديو)
21:16 | 2021-03-23
23/03/2021 09:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2021-03-24
توقيف عصابة سرقة في كمين على اوتوستراد شكا
14:05 | 2021-03-24
يستخدم غرفة في أحد الفنادق لتوضيب المخدّرات.. و"المعلومات" توقفه مع 3 من زبائنه
14:00 | 2021-03-24
تضارب على "زيت مدعوم".. هل تجرّ "غريزة البقاء" اللبناني نحو تصرفات أكثر عنفاً؟
13:43 | 2021-03-24
تسرب المازوت على طريق الخناق بإتجاه ابي سمراء... زحمة سير وانزلاق السيارات
13:39 | 2021-03-24
بالأرقام.. مستجدات كورونا بالاسبوعين الماضيين بحسب مستشفى نبيه بري
13:18 | 2021-03-24
ارتفاع جنوني في أسعار الحلويات! (صورة)
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:22:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
بريد إلكتروني غير صالح
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact