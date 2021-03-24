"القرار للشعب".. وقفة أمام المحافظة في بعلبك

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مجموعة من المحتجين نفذوا وقفة أمام مبنى محافظة بعلبك الهرمل تحت شعار "القرار للشعب"، ورفعوا شعارات تندد بالفساد وبتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتطالب باستعادة الأموال المنهوبة ومحاكمة الفاسدين.