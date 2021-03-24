لبنان

جلسة إصدار الحكم في قضية الطفلة ايللا طنوس الى 5 أيار المقبل

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:27
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حدد رئيس محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت القاضي طارق البيطار الخامس من أيار المقبل، جلسة لإصدار الحكم في قضية الطفلة إيللا طنوس التي فقدت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي.
 
وكانت جلسة المرافعة قد عُقدت  قبل ظهر اليوم في حضور طرفي النزاع ووكلائهم.
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إيللا طنوس

حكم

طارق البيطار

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