جلسة إصدار الحكم في قضية الطفلة ايللا طنوس الى 5 أيار المقبل

حدد رئيس محكمة الإستئناف الجزائية في بيروت القاضي طارق البيطار الخامس من أيار المقبل، جلسة لإصدار الحكم في قضية الطفلة إيللا طنوس التي فقدت أطرافها الأربعة نتيجة خطأ طبي.

وكانت جلسة المرافعة قد عُقدت قبل ظهر اليوم في حضور طرفي النزاع ووكلائهم.