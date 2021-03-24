وهبه عرض مع القائم بالاعمال البريطاني لمؤتمر بروكسل 5

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال شربل وهبه القائم بالاعمال في السفارة البريطانية مارتن لونغدن، وبحث معه في مؤتمر بروكسل 5 الذي سينعقد نهاية الشهر الحالي، وفي الاوضاع الراهنة والعلاقات اللبنانية- البريطانية.



واكد لونغدن "وقوف بلاده الدائم الى جانب لبنان".

