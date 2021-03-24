المشنوق: خيارنا الوحيد تحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائب نهاد المشنوق في بكركي.

وبعد اللقاء، رأى المشنوق أن "لبنان دولة محتلّة شرعيتها"، وقال: "تمّ الحديث مع البطريرك عن مسألة الاستقلال الثالث، وضرورة تجمّع القوى السيادية القديمة والجديدة للوقوف إلى جانب مبادرة البطريرك سواء بالحياد أو بالمؤتمر الدولي". وأضاف: "هذا خيارنا الوحيد لتحرير لبنان من الاحتلال السياسي الإيراني".

وأكد أن "تخوين مبادرة البطريرك هو كلام الجبناء"، واعتبر أن "هذا الكلام يأتي من مجموعة متمرّدة على الدولة بسلاحها"، وأوضح أن "البطريرك كان دقيقا جدا حينما قال إن الاستراتيجية الدفاعية هي المخرج الوحيد وهذا كلام وطني".