مسلسل السرقات في طرابلس تابع... وأهالي المنطقة يناشدون

اقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس 300" تحمل رقم-538930 ج-، من منطقة طرابلس بجانب جامع عُثمان مقابل المدخل الثاني لمقابر الميناء في الشارع المؤدي الى كورنيش البحر.

هذا وناشد اهالي المنطقة التحرك فورا بسبب كثرة حالات السرقة.