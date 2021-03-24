لبنان

مسلسل السرقات في طرابلس تابع... وأهالي المنطقة يناشدون

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:43
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اقدم مجهولون على سرقة سيارة من نوع "مرسيدس 300" تحمل رقم-538930 ج-، من منطقة طرابلس بجانب جامع عُثمان مقابل المدخل الثاني لمقابر الميناء في الشارع المؤدي الى كورنيش البحر.
هذا وناشد اهالي المنطقة التحرك فورا بسبب كثرة حالات السرقة.
 
 
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