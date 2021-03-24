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لبنان
وزني وقع قرار تدوير اعتمادات الجزء الأول من موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات
Lebanon 24
24-03-2021
|
12:52
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وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قرار تدوير اعتمادات الجزء الأول المعقودة من موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وأعطاه مجراه القانوني.
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غازي وزني
هيئة السير
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