لبنان

وزني وقع قرار تدوير اعتمادات الجزء الأول من موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:52
A-
A+
Doc-P-806297-637521871335310577.jpg
Doc-P-806297-637521871335310577.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قرار تدوير اعتمادات الجزء الأول المعقودة من موازنة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وأعطاه مجراه القانوني.
 
 
مواضيع ذات صلة
وزير المال غازي وزني لـ"الحرة": الدعم على المحروقات يحصل من اموال المودعين لذا قررت الحكومة ترشيده ويجب ان يترافق ذلك مع تأمين البطاقة التمويلية
lebanon 24
24/03/2021 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير المال في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غازي وزني وعرض معه مراحل بدء التدقيق المالي الجنائي
lebanon 24
24/03/2021 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المال غازي وزني للـmtv: لا ضرائب جديدة تطال المواطن بأي شكل من الاشكال في موازنة 2021 التي تتضمن حوافز
lebanon 24
24/03/2021 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور لـmtv: المشكلة أننا نقرّ الاقفال ولا نقدّم بدائل للناس وأبلغني وزير المالية غازي وزني أن الدولة صرفت حتى اليوم 300 مليار ليرة لبنانية كإعانات ولكن لا نعرف كيف ذهبوا
lebanon 24
24/03/2021 14:24:27 Lebanon 24 Lebanon 24

غازي وزني

هيئة السير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:13 | 2021-03-24
14:05 | 2021-03-24
14:00 | 2021-03-24
13:43 | 2021-03-24
13:39 | 2021-03-24
13:18 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website