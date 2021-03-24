بعد جولة على مؤسسات السوبرماركت لمكافحة الإحتكار.. التزام تام في صيدا

نفذت شرطة بلدية صيدا، وعناصر من مديرية أمن الدولة دوريات مشتركة، جولة في مؤسسات السوبرماركت الغذائية في المدينة، للتأكد من عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة في المستودعات.

وتم الكشف على أجنحة البضائع المخصصة للبيع وعلى المستودعات برفقة أصحاب السوبرماركت.

ولم يتم تحرير أي محضر مخالفة حيث كان الإلتزام تاما للتعليمات والمقررات الصادرة عن الإدارات الرسمية بهذا الخصوص.

هذا، وستتواصل الدوريات المشتركة، كلما دعت الحاجة لذلك، لضمان عدم حصول إحتكار أو تخزين للبضائع المدعومة.