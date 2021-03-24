لبنان

اعترضوه على طريق البحصاص... أشبعوه ضربا وفروا بشاحنته

Lebanon 24
24-03-2021 | 13:12
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أقدم مجهولون فجر اليوم على اعتراض شاحنة على طريق البحصاص - طرابلس واعتدوا على السائق بالضرب المبرح وفروا بعدها بالشاحنة الى جهه مجهولة.
وقد نقل على اثرها السائق الى مستشفى الحكومي في القبة للعلاج والذي عرف لاحقاً انه من سكان منطقة الضنية.
 
 
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البحصاص

إشكال

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