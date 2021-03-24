ارتفاع جنوني في أسعار الحلويات! (صورة)

ارتفعت أسعار الحلويات بشكل جنوني مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلغ الـ900 غ من البقلاوة العادية عند أحد محلات بيع الحلويات في طرابلس 146 الف ليرة مقابل 30000 ليرة للصحن.

وهذه أبرز الاسعار:

- بقلاوة مشكل اكسترا 900 غ بـ170000، والصحن بـ35000 ليرة.

- بقلاوة مشكل بريميوم 267 الف للـ900غ و54 الف للصحن.

- بقلاوة مشكل خال من السكر بـ198 الف للـ900غ و40000 ليرة للصحن.

- بقلاوة برمة-كاجو بـ146 الف ليرة للـ900غ و30000 للصحن.

- برمة فستق شامية 356 الف ليرة للـ900غ

- كول وشكور وأصابع كاجو بـ146 الف ليرة للـ900غ و30 الف للصحن.

- لفة القاضي فستف بـ267 الف ليرة للـ900غ و54 الف للصحن.

- بسمة جوز بـ146 الف ليرة للـ900غ و30000 للصحن.

- بسمة فستق بـ267 الف ليرة للـ900غ و54 الف للصحن.

- هريسة الفستق واللوز بـ172 الف ليرة للـ900غ و34500 ليرة للصحن.

- هريسة الفستق بـ187 الف ليرة للـ900غ و37500 ليرة للصحن.