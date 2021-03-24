لبنان

ارتفاع جنوني في أسعار الحلويات! (صورة)

Lebanon 24
24-03-2021 | 13:18
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ارتفعت أسعار الحلويات بشكل جنوني مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وبلغ الـ900 غ من البقلاوة العادية عند أحد محلات بيع الحلويات في طرابلس 146 الف ليرة مقابل 30000 ليرة للصحن.
 
وهذه أبرز الاسعار:
 
- بقلاوة مشكل اكسترا 900 غ بـ170000، والصحن بـ35000 ليرة.
 
- بقلاوة مشكل بريميوم 267 الف للـ900غ و54 الف للصحن.
 
- بقلاوة مشكل خال من السكر بـ198 الف للـ900غ و40000 ليرة للصحن.
 
- بقلاوة برمة-كاجو بـ146 الف ليرة للـ900غ و30000 للصحن.
 
- برمة فستق شامية 356 الف ليرة للـ900غ
 
- كول وشكور وأصابع كاجو بـ146 الف ليرة للـ900غ و30 الف للصحن.
 
- لفة القاضي فستف بـ267 الف ليرة للـ900غ و54 الف للصحن.
 
- بسمة جوز بـ146 الف ليرة للـ900غ و30000 للصحن.
 
- بسمة فستق بـ267 الف ليرة للـ900غ و54 الف للصحن.
 
- هريسة الفستق واللوز بـ172 الف ليرة للـ900غ و34500 ليرة للصحن.
 
- هريسة الفستق بـ187 الف ليرة للـ900غ و37500 ليرة للصحن.
 
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