لبنان

تسرب المازوت على طريق الخناق بإتجاه ابي سمراء... زحمة سير وانزلاق السيارات

Lebanon 24
24-03-2021 | 13:43
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تشهد طريق الخناق بإتجاه ابي سمراء زحمة سير خانقة، والسير شبه متوقف وذلك نتيجة تسرب مادة المازوت عند نقطة شارع طقطق، مما ادى الى انزلاق عدد من السيارات.
 
يُرجى من سالكي الطريق الانتباه تجنياً لحوادث السير.
 
 
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