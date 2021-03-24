17
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
تسرب المازوت على طريق الخناق بإتجاه ابي سمراء... زحمة سير وانزلاق السيارات
Lebanon 24
24-03-2021
|
13:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد طريق الخناق بإتجاه ابي سمراء زحمة سير خانقة، والسير شبه متوقف وذلك نتيجة تسرب مادة المازوت عند نقطة شارع طقطق، مما ادى الى انزلاق عدد من السيارات.
يُرجى من سالكي الطريق الانتباه تجنياً لحوادث السير.
مواضيع ذات صلة
زحمة سير على طريق عام الضنية - طرابلس بسبب المعاينة الميكانيكية (صور)
Lebanon 24
زحمة سير على طريق عام الضنية - طرابلس بسبب المعاينة الميكانيكية (صور)
24/03/2021 14:25:14
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لليوم الثاني.. زحمة سير أمام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس (صورة)
Lebanon 24
لليوم الثاني.. زحمة سير أمام مركز المعاينة الميكانيكية في طرابلس (صورة)
24/03/2021 14:25:14
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تسرب مازوت على الأوتوستراد من البترون باتجاه تنورين.. وحوادث انزلاق سيارات
Lebanon 24
تسرب مازوت على الأوتوستراد من البترون باتجاه تنورين.. وحوادث انزلاق سيارات
24/03/2021 14:25:14
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق بولفار طرابلس امام مطعم kfc من قبل محتجين وزحمة سير في المحلة
Lebanon 24
قطع طريق بولفار طرابلس امام مطعم kfc من قبل محتجين وزحمة سير في المحلة
24/03/2021 14:25:14
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مازوت
زحمة سير
انزلاق
طرابلس
أبي سمراء
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
20:23 | 2021-03-23
23/03/2021 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهرب من مطعم بعد سقوط صاروخ (فيديو)
Lebanon 24
نتنياهو يهرب من مطعم بعد سقوط صاروخ (فيديو)
21:16 | 2021-03-23
23/03/2021 09:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:13 | 2021-03-24
توقيف عصابة سرقة في كمين على اوتوستراد شكا
14:05 | 2021-03-24
يستخدم غرفة في أحد الفنادق لتوضيب المخدّرات.. و"المعلومات" توقفه مع 3 من زبائنه
14:00 | 2021-03-24
تضارب على "زيت مدعوم".. هل تجرّ "غريزة البقاء" اللبناني نحو تصرفات أكثر عنفاً؟
13:39 | 2021-03-24
بالأرقام.. مستجدات كورونا بالاسبوعين الماضيين بحسب مستشفى نبيه بري
13:18 | 2021-03-24
ارتفاع جنوني في أسعار الحلويات! (صورة)
13:15 | 2021-03-24
الامن الغذائي معدوم.. المجاعة على الابواب وآخر الحلول رفع سعر ربطة الخبز إلى 3000
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 14:25:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact