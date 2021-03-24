بالأرقام.. مستجدات كورونا بالاسبوعين الماضيين بحسب مستشفى نبيه بري

وزع مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي - النبطية، تقريره عن الاسبوعين الماضيين، عن المستجدات حول فيروس كورونا، والذي يبين بالأرقام الحالات الموجودة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى.

وجاء في التقرير:

- عدد المرضى الذين دخلوا قسم الطوارىء للمتابعة: 399 حالة، بينهم 37 حالة أدخلوا الى غرف العناية الفائقة.

- عدد الحالات التي تم نقلها الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها:20 .

- 15 حالة وفاة.

- عدد الحالات التي تعافت وغادرت المستشفى:46 حالة.

- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الأسبوعين الماضيين : 1702 وفحصان، بينها 575 حالة إيجابية" و 1127 حالة سلبية.