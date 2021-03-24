لبنان

توقيف عصابة سرقة في كمين على اوتوستراد شكا

Lebanon 24
24-03-2021 | 14:13
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تمكنت دورية من قوى الأمن الداخلي، وبعد نصب كمين على أوتوستراد شكا، من توقيف عصابة من شخصين كانا قد قاما بعمليات سرقة في قضاء بشري. وتم ضبط المسروقات وتسليم الموقوفين للجهات المختصة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما.
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