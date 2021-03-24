13
o
بيروت
19
o
طرابلس
12
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
7
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
إرجاء جلسة ملف الإستيلاء على أموال المضمونين الى 16 حزيران
Lebanon 24
24-03-2021
|
14:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار تحالف "متحدون" في بيان، أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا عقد جلسة ظهر اليوم، في ملف الإستيلاء غير المشروع على أموال المضمونين عن طريق التوظيفات الوهمية في الضمان والتزوير واستعمال المزور، حضرها المحامي رامي عليق وغاب عنها المدعى عليه الوزير السابق فايز شكر، بحيث ورغم وجود هذه الدعوى والأدلة التي تحتوي عليها لم يصدر أي تدبير إحترازي للحفاظ من خلاله على أموال المضمونين التي تفوق المليار والمئتي ألف ليرة.
ومع طلب عليق تنحي أبو سمرا عن الملف، أرجأت الجلسة الى 16 حزيران المقبل على أن يتقدم عليق بطلب رد وفق الأصول.
تابع
الأكثر قراءة
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
Lebanon 24
"فاتورة مخيفة" في أحد المطاعم (صورة)
21:43 | 2021-03-23
23/03/2021 09:43:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
Lebanon 24
كارين رزق الله تنشر صورة جريئة جداً: غطت جسدها بجاكيت فقط.. والجمهور: لا تليق بك!
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يتراجع...كم بلغ مساء اليوم؟
20:23 | 2021-03-23
23/03/2021 08:23:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
Lebanon 24
ارتفاعٍ جنوني للدولار... هل المنصة الجديدة قادرة على الضبط؟
13:18 | 2021-03-24
24/03/2021 01:18:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
بعد تأرجحه أمس.. إليكم تسعيرة الدولار اليوم في السوق الموازية
09:00 | 2021-03-24
24/03/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:00 | 2021-03-24
في ظلّ نظام كفالة سيّئ.. الأزمة تجبر اللبنانيين على العمل بالمهن "المحظورة"!
16:50 | 2021-03-24
مشهد جميل.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية (صورة)
16:48 | 2021-03-24
مساعدات لمتطوعي الدفاع المدني
16:45 | 2021-03-24
الوفاء للمقاومة: الإسراع بتشكيل حكومة يوفر الكثير من الخسائر
16:44 | 2021-03-24
وزيرة العدل تؤمن هبات عينية لتفعيل المحاكمات "عن بعد"
16:41 | 2021-03-24
عراجي بعد لجنة الصحة: لخطة انقاذ سريعة للقطاع
فيديو
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
Lebanon 24
لأجل "سيلفي".. رجل وطفلته ينجوان بأعجوبة من فيل ضخم! (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
Lebanon 24
"وان بلس" تدخل عالم الساعات الذكية لمنافسة "سامسونغ" و"آبل" (فيديو)
21:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
إلى محبي "PlayStation".. إليكم أبرز التقنيات في الأذرع الجديدة (فيديو)
18:00 | 2021-03-23
24/03/2021 17:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact