لبنان

إرجاء جلسة ملف الإستيلاء على أموال المضمونين الى 16 حزيران

Lebanon 24
24-03-2021 | 14:55
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أشار تحالف "متحدون" في بيان، أن قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا عقد جلسة ظهر اليوم، في ملف الإستيلاء غير المشروع على أموال المضمونين عن طريق التوظيفات الوهمية في الضمان والتزوير واستعمال المزور، حضرها المحامي رامي عليق وغاب عنها المدعى عليه الوزير السابق فايز شكر، بحيث ورغم وجود هذه الدعوى والأدلة التي تحتوي عليها لم يصدر أي تدبير إحترازي للحفاظ من خلاله على أموال المضمونين التي تفوق المليار والمئتي ألف ليرة.
ومع طلب عليق تنحي أبو سمرا عن الملف، أرجأت الجلسة الى 16 حزيران المقبل على أن يتقدم عليق بطلب رد وفق الأصول.
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