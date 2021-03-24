حماية المستهلك تجول في طرابلس

تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة جولاتها في مختلف المناطق اللبنانية، عبر مصلحة "حماية المستهلك"، التي جالت برفقة عناصر من "امن الدولة"، على عدد من الصيدليات والسوبرماركت في طرابلس للتاكد من تقيدها بيع المواد المدعومة وحليب الاطفال.