لبنان

حماية المستهلك تجول في طرابلس

Lebanon 24
24-03-2021 | 13:15
A-
A+
Doc-P-806345-637521954763526842.jpg
Doc-P-806345-637521954763526842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
تستمر وزارة الاقتصاد في متابعة جولاتها في مختلف المناطق اللبنانية، عبر مصلحة "حماية المستهلك"، التي جالت برفقة عناصر من "امن الدولة"، على عدد من الصيدليات والسوبرماركت في طرابلس للتاكد من تقيدها بيع المواد المدعومة وحليب الاطفال.
مواضيع ذات صلة
اعتداء على مراقبي "حماية المستهلك".. و"الإقتصاد" تتحرك
lebanon 24
24/03/2021 19:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي زار المطران سويف: طرابلس مدينة الانفتاح والتعايش الإسلامي - المسيحي
lebanon 24
24/03/2021 19:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: نقف إلى جانب أهلنا في طرابلس ونحن على أبواب شهر رمضان وسيصار لتفعيل إضافي للتقديمات والمساعدات الاجتماعية والغذائية التي تقوم بها مراكز "العزم"
lebanon 24
24/03/2021 19:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلسل السرقات في طرابلس تابع... وأهالي المنطقة يناشدون
lebanon 24
24/03/2021 19:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24

حماية المستهلك

طرابلس

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:29 | 2021-03-24
19:26 | 2021-03-24
19:20 | 2021-03-24
19:13 | 2021-03-24
18:55 | 2021-03-24
18:28 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website