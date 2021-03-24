قائد الجيش عرض مع سفيري اليابان والصين لعلاقات التعاون

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الياباني في لبنان السيد Takeshi Okubo، يرافقه الملحق العسكري العقيد Seiichiro Akimitsu، كما استقبل السفير الصيني في لبنان السيد Wang Kejian، وجرى تداول علاقات التعاون بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين.