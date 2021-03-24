لبنان

القاضي شحادة قرر تخلية سبيل أحد الموقوفين في ملف إستئجار البواخر

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:20
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قرر قاضي التحقيق في بيروت،روني شحادة، ترك الموقوف في دعوى الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، في ملف استئجار البواخر التركية لاستجرار الكهرباء، السمسار حسن أمهز بسند إقامة، فيما أبقى على المدعى عليهما في القضية رالف فيصل وفاضل رعد موقوفيَن.
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القاضي شحادة

إستئجار البواخر

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