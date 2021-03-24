في "كفرملكي"... محطة تمتنع عن بيع الوقود

توجه صباح اليوم أحد مفتشي مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، إلى منطقة "كفرملكي" اثر تقديم مواطنين شكوى على إحدى المحطات في المنطقة بسبب امتناعها بيع الوقود .



ولدى وصول المفتش الى محطة الوقود للتأكد من صحة المعلومات، تبين أن صاحب المحطة يحتكر مادة البنزين بهدف التلاعب في تسعيرتها وبعدما عرف المفتش عن صفته الرسمية ، عمد صاحب المحطة الى تشغيلها واستقبال الزبائن .





وافيد أن رئيس المصلحة علي شكرون تابع مجريات الموضوع، اذ تم تسطير ضبط غيابي بحق صاحب المحطة ووضع تقرير مفصل بحيثيات الواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين . لكنه عمل من جهة أخرى ومع فريق من العاملين بالضغط عليه واستعمال أساليب القوة ومحاولة الاعتداء عليه ، وما لبث أن غادر المكان حتى قاموا بمطاردته إلى أن استطاع الفرار من ملاحقتهم .وافيد أن رئيس المصلحة علي شكرون تابع مجريات الموضوع، اذ تم تسطير ضبط غيابي بحق صاحب المحطة ووضع تقرير مفصل بحيثيات الواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .