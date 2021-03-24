لبنان

في "كفرملكي"... محطة تمتنع عن بيع الوقود

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:24
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توجه صباح اليوم أحد مفتشي مصلحة الاقتصاد  في محافظة الجنوب،  إلى منطقة "كفرملكي" اثر تقديم مواطنين  شكوى على إحدى المحطات في المنطقة بسبب امتناعها بيع الوقود . 

ولدى وصول المفتش الى محطة الوقود للتأكد من صحة المعلومات،  تبين أن صاحب المحطة يحتكر مادة البنزين بهدف التلاعب في تسعيرتها وبعدما عرف المفتش عن صفته الرسمية ، عمد صاحب المحطة الى تشغيلها واستقبال الزبائن .
لكنه عمل من جهة أخرى ومع فريق من العاملين  بالضغط عليه واستعمال أساليب القوة ومحاولة الاعتداء عليه ، وما لبث أن غادر المكان حتى قاموا بمطاردته إلى أن استطاع الفرار من ملاحقتهم . 

وافيد أن رئيس المصلحة علي شكرون تابع مجريات الموضوع، اذ تم تسطير ضبط غيابي بحق صاحب المحطة ووضع تقرير مفصل بحيثيات الواقعة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية  اللازمة تجاه المخالفين .
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