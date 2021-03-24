انقلاب سيارة في الضنية

تعرضت سيارة أحد المواطنين ليل أمس، للانزلاق على طريق عام القطين في الضنية، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها في بساتين المنطقة، واتت الاضرار مادية، دون اي اصابات تذكر.