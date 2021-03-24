لبنان

انقلاب سيارة في الضنية

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:30
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تعرضت سيارة أحد المواطنين ليل أمس، للانزلاق على طريق عام القطين في الضنية، ما أدى إلى انحرافها وانقلابها في بساتين المنطقة، واتت الاضرار مادية، دون اي اصابات تذكر.
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الضنية

انقلاب سيارة

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