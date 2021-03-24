لبنان

جديد ملف مرفأ بيروت..استجواب 4 موقوفين

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:33
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تابع تحقيقاته في الملف حيث استجوب اليوم كلا من: مدير عام المرفأ المهندس حسن قريطم، ومدير العمليات في المرفأ سامر رعد، ورئيس مصلحة البضائع، والمسؤول عن العنابر مصطفى فرشوخ ومدير الحرس داخل حرم المرفأ محمد العوف، ليصبح عدد الموقوفين الذين خضعوا للاستجواب أمام بيطار 18 من أصل 25 موقوفا.


ويستكمل المحقق العدلي تحقيقاته يوم الجمعة باستجواب موقوفين آخرين بينهم المدير العام للجمارك بدري ضاهر.
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