لبنان

محافظ البقاع يعلن إصابته بكورونا وإقفال مركز المحافظة في سرايا زحلة

Lebanon 24
24-03-2021 | 15:40
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أعلن محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده عن اصابته بفيروس كورونا، وتمنى على كل من خالطه خلال هذا الاسبوع "اتخاذ الاجراءت والتدابير اللازمة عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة."


وبناء عليه، تم اتخاذ قرار باقفال مركز محافظة البقاع الكائن في سرايا زحلة حتى صباح الاثنين 29 من آذار الجاري، على ان يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص.
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