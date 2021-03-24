الشحنة الأولى من "أسترازينيكا" تصل إلى مطار بيروت مساء اليوم

أعلنت وزارة الصحة أن الشحنة الأولى من لقاح أسترازينيكا تصل في السادسة الا ثلثا مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي.



وسيتسلمها المدير العام لوزارة الصحة بالإنابة فادي سنان بحضور ممثلين عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف واللجنة الوطنية لإدارة اللقاح.