بالأسماء.. هؤلاء هم الفائزون بالمباراة المفتوحة لتعيين قضاة شرعيين جعفريين

أعلن مجلس القضاء الشرعي الأعلى في بيان، أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة لتعيين قضاة شرعيين جعفريين لدى ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، وذلك بعد إجراء الامتحان الخطي بتاريخ 25/02/2021 في دار الفتوى، والامتحان الشفهي بتاريخ 24/03/2021 في دار الفتوى.

وبعد تصحيح المسابقات المغلقة للمرشحين وفق الأصول، ثم فرزها وفض الأسماء ومطابقة وجمع العلامات استنادا إلى شروط المباراة المعلن عنها، فاز في المباراة كل من:

1- السيد حاتم أحمد شكر

2- السيد محمد علي صولي

3- الشيخ علي عبد الحسين نعمه

4- الشيخ عباس خليل شريف

5- الشيخ محمد حسين جلوس

6- السيد محسن أحمد شوقي الأمين".