لبنان

وزيرة العدل تؤمن هبات عينية لتفعيل المحاكمات "عن بعد"

Lebanon 24
24-03-2021 | 16:44
A-
A+
Doc-P-806381-637522012333579484.jpg
Doc-P-806381-637522012333579484.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger


في إطار المساعي المستدامة للتخفيف من ظاهرة الإكتظاظ في السجون اللبنانية من جراء تداعيات جائحة كورونا وتسريع المحاكمات، إلتقت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ظهر اليوم في مكتبها بالوزارة منسق رئاسة الوكالة التركية للتعاون والتنسيق TIKA أورهان أيدن حيث تناول البحث موضوع هبة التجهيزات المعلوماتية التي تقرر تقديمها للوزارة، لتمكين المحاكم الجزائية من إجراء الجلسات عن بعد واستجواب الموقوفين عبر الوسائل الالكترونية السمعية والبصرية من خلال شبكة الإنترنت. 
وشكرت الوزيرة نجم الوكالة التركية على المبادرة التي تتماهى مع سياسة وزارة العدل الرامية الى تعميم الإستجوابات عن بعد في قصور العدل كافة لاسيما في القضايا الجزائية، بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين، ترسيخاً لحقوق الافراد الأساسية وفي صميمها حق الدفاع المقدّس.
يشار الى أن هذه الهبة تندرج في إطار خطة الوزارة لتأمين المساعدات من الدول والهيئات والمنظمات الصديقة لتجهيز المحاكم الجزائية على الأراضي اللبنانية كافة لتفعيل المحاكمات عن بعد وتسريع البت بملفات الموقوفين تخفيفاً للإكتظاظ في السجون، وذلك بعد تعذر التمويل من خزينة الدولة بالنظر الى واقع المالية العام المتعثر، خصوصاً بموازاة الإرتفاع الكبير في أسعار التجهيزات المعلوماتية.
وفي سياق متصل، كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC قد قدّم لصالح وزارة العدل هبة عينية عبارة عن تجهيزات معلوماتية لإجراء محاكمات عن بعد في عدد من المحاكم، وقد صدر المرسوم رقم 7585 بتاريخ 16/3/2021 بقبول هذه الهبة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:29 | 2021-03-24
19:26 | 2021-03-24
19:20 | 2021-03-24
19:13 | 2021-03-24
18:55 | 2021-03-24
18:28 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website