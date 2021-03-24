لبنان

مكتب استقصاء الشمال القى القبض على سارقي منزل في حدث الجبة

Lebanon 24
24-03-2021 | 17:14
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افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بشري، عن سرقة منزل في بلدة حدث الجبة، وبعد الترصد والبحث القى مكتب استقصاء الشمال القبض على السارقين م.ك ، و. ح في شكا، وقد تم احالتهما الى القضاء المختص مع المضبوطات.
 
 
 
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