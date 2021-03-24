مكتب استقصاء الشمال القى القبض على سارقي منزل في حدث الجبة

افادت "الوكالة الوطنية للاعلام" في بشري، عن سرقة منزل في بلدة حدث الجبة، وبعد الترصد والبحث القى مكتب استقصاء الشمال القبض على السارقين م.ك ، و. ح في شكا، وقد تم احالتهما الى القضاء المختص مع المضبوطات.