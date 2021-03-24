تعرض لحروق اثناء محاولته اطفاء النيران في سيارته (صور)

اندلع حريق في سيارة من نوع "مرسيدس"، في محلة القلمون، تعود للسيد فادي الخارف، وهو من سكان منطقة الميناء، واتى الحريق على الجزء الامامي من السيارة، فيما عرف ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.وقد تعرض صاحب السيارة لحروق، في مختلف انحاء جسده، اثناء محاولته اخمادها، وعملت فرق الاسعاف على مداواته ميدانياً.