لبنان

فريق وزارة الاقتصاد جال على محال ومحطات في الخيام وختم مواد مدعومة تباع بالسعر العادي

Lebanon 24
24-03-2021 | 18:04
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 جال فريق من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من أمن الدولة مكتب مرجعيون - حاصبيا، على محال ومؤسسات المواد الغذائية ومحطات الوقود في بلدة الخيام، للتأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وبيع المواد المدعومة. وتم ختم وتشميع مواد غذائية مدعومة معروضة للبيع بالسعر العادي.
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