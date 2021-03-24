فريق وزارة الاقتصاد جال على محال ومحطات في الخيام وختم مواد مدعومة تباع بالسعر العادي

جال فريق من وزارة الاقتصاد بمؤازرة دورية من أمن الدولة مكتب مرجعيون - حاصبيا، على محال ومؤسسات المواد الغذائية ومحطات الوقود في بلدة الخيام، للتأكد من صلاحية المواد الاستهلاكية وبيع المواد المدعومة. وتم ختم وتشميع مواد غذائية مدعومة معروضة للبيع بالسعر العادي.