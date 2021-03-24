لبنان

تعديلٌ على "لائحة السلع المدعومة"‎... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-03-2021 | 18:55
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أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً يتعلق بتعديل لائحة السلع والمنتوجات المدعومة من ضمن تنظيم عملية دعم السلة الغذائية الموسعة وموادها الأولية الزراعية والصناعية بالتعاون مع مصرف لبنان، وقد جاء هذا القرار بناء على طلب جمعية الصناعيين اللبنانيين وموافقة وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله في الإجتماع الذي جرى بتاريخ 18/3/2021.

وعليه، يتوقف العمل بجدول السلع والمنتوجات المدعومة المؤرخ في 25/2/2021 ويعتمد جدول السلع والمنتجات المدعومة المؤرخ في 22/3/2021 المرفق بهذا القرار.

ويسري قرار منع التصدير المعمول به في اللوائح السابقة كما يسري على كافة السلع والمنتوجات الواردة في الجدول المرفق:
 
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