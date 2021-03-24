رسالة مؤثرة من سجناء رومية: نفضّل الموت...

صدر عن سجناء المبنى "باء" بسجن رومية المركزي بيان حول الأوضاع المعيشية الأوضاع المعيشية والإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها لبنان والتي تزداد يوما بعد يوم"

وقال البيان: "في ظل تدهور الوضع المالي للدولة اللبنانية تنحدر الأمور بسرعة داخل سجن رومية. إن السجناء الذين كانوا يعانون من غلاء أسعار الحانوت أصلا، أصبحوا اليوم بين مطرقة غلاء أسعار الحانوت فوق الغلاء السابق بأضعاف، وسندان أزمة الدولة المالية التي أصبحت عاجزة عن تأمين طعام السجناء الذي تم التقليل من كمياته إلى أقل من ربع الكمية التي كانت توزع قبل الأزمة. وكأن لسان حال السجناء اليوم يتمنى الإعدام الميداني ويفضله على الموت بذل الجوع والحاجة خصوصًا بعد وفاة بعض السجناء بالمرض بعد عاصفة كورونا وغيرها من البلايا إضافة إلى هذا الوضع المعيشي يزداد الوضع الصحي سوءًا داخل سجن رومية، خصوصا بعد رفض بعض المستشفيات استقبال السجناء نتيجة عدم دفع المستحقات لها من قبل الدولة اللبنانية، فالكثير من الحالات المرضية التي كانت تغطيها الدولة على نفقتها أصبح السجين مطالبًا أن يؤمن تكلفتها، أما عن الدواء فحدث ولا حرج عن قلته إن لم نقل انعدامه".

وأضاف البيان: "إننا أمام هذا الواقع الإنساني المزري نطالب الحكومة والوزارات المعنية بتحمل مسؤوليتها تجاه السجناء قبل أن يموتوا جوعًا كما مات بعضهم مرضا ، والله المستعان وعليه التكلان".