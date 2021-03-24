والدة رئيس مجلس بلدية بيروت المهندس جمال عيتاني في ذمة الله

توفيت والدة رئيس المجلس البلدي المهندس جمال عيتاني المرحومة نازك اسماعيل عبلا.

وتقدم محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود وأعضاء مجلس بلدية بيروت من عيتاني بأحر التعازي بوفاة والدته، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته.