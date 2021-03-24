نعمة: منظومة الفساد نججحت بإقناع الناس أن المشكلة الاجتماعية وغلاء الأسعار هي مشكلة رقابة!

غرد وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه عبر حسابه على تويتر قائلاً:"للأسف نجحت منظومة الفساد وما وراءها من جيوش الكترونية واعلام متآمر أو غافل عن القوانين على اقناع الناس ان المشكلة الإجتماعية وغلاء الأسعار هي مشكلة رقابة وليست مشكلة انهيار قيمة الليرة اللبنانية نتيجةً للفساد المستشري منذ ٣٠ عاماً وعدم تشكيل حكومة فوراً!".وتابع: "مع ذلك هناك مخالفات واحتكار للبضائع ومراقبي مديرية حماية المستهلك يعملون ليلاً نهاراً على ردعهم رغم انهم يتعرضون للشتائم والضرب والإهانات وبأدنى الامكانيات والصلاحيات."