بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)

يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أسعار الكنافة بجبن في أحد محلات الحلويات حيث وصل سعر "كعكة الكنافة" التقليدية إلى 16000 ليرة.

وشهدت أسعار الحلويات عمومًا ارتفاعًا كبيراً في الأسعار. لقراءة التفاصيل، اضغط هنا