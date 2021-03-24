لبنان

بعد فاتورة المطعم "المخيفة"...إليكم سعر الكنافة بجبن (صورة)

Lebanon 24
24-03-2021 | 19:29
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يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر أسعار الكنافة بجبن في أحد محلات الحلويات حيث وصل سعر "كعكة الكنافة" التقليدية إلى 16000 ليرة.
 
 
وشهدت أسعار الحلويات عمومًا ارتفاعًا كبيراً في الأسعار. لقراءة التفاصيل، اضغط هنا
 
وكان لبنان 24" نشر خبراً يتعلق بفاتورة أحد المطاعم في البترون حيث سجلت 1826000 ليرة. لقراءة الخبر، اضغط هنا
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