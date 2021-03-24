دورة تدريبية لجمعية حماية بالتعاون مع اليونيسف لبناء قدرات عناصر شرطة بلدية الميناء في حماية الطفل

نظمت جمعية "حماية" بالتعاون مع اليونيسف، دورة تدريبية لعناصر شرطة بلدية الميناء، في قاعة القصر البلدي في المدينة، بحضور قائد شرطة البلدية سالم عرب ومدير جمعية "حماية" في منطقة الشمال و عكار غيث بيطار.وتمحورت الدورة حول مواضيع عدة ابرزها:- فهم المبادئ الأساسية المرتبطة بحقوق الأطفال وحمايتهم.- التعرف على أشكال سوء معاملة الأطفال، ومناقشة عوامل الخطر المرتبطة بها وما ينتج عنها من تأثيرات مباشرة على صحة الطفل وسلامته ونموه.- ففهم دور الشرطة البلدية كممثل للسلطة وشريك أساسي في حماية الطفل.-التعرف على الإطار القانوني لحماية الأحداث في لبنان والتعريف بالقانون 422/2002 والمراسيم التطبيقية وسُبل الإحالة.- التعرف على أدوار الشركاء المعنيين في حماية الطفل وهم: الشرطة البلدية، الطفل، الأهل، النيابة العامة، قاضي الأحداث، مندوبة الأحداث، الجمعيات والمجتمع المحلي.- تحديد أدوار وصلاحيات عناصر الشرطة البلدية وسبل الإحالة المتاحة لهم لحماية الأطفال وفقاً لنظام الشرطة البلدية المدون في قواعد السلوك الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات ( 1977 و2019).- العمل على رفع الوعي وحسّ المسؤولية لدى الشرطة البلدية حول إشكالية الأطفال المعرضين للعنف أو المخالفين للقانون.- إعادة النظر في ممارسات وسلوكيات عناصر الشرطة البلدية وذلك وفقا لمبادئ إتفاقية حقوق الطفل.- تعزيز مهارات التواصل لدى الشرطة البلدية من خلال استخدام وسائل التواصل الصديقة للطفل، التواصل الفعال وأساليب التعامل اللاعنفي مع الأطفال المخالفين للقانون والمعرضين للخطر".يشار الى ان الدورة ستشمل جميع عناصر شرطة بلدية الميناء، موزعين على دورتين الاولى بدأت اليوم وتتابع يوم الجمعة المقبل، ومن ثم تبدأ الدورة الثانية يوم الاثنين المقبل وتنتهي يوم الاربعاء في 31 الحالي.