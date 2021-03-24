53 وفاة بكورونا في لبنان...ماذا عن الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية تسجيل ٣٨٥٦ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٤٨،٧٢١ حالة.



وتَمَّ تسجيل ٥٣ حالة وفاة لتصبح حصيلة الوفيات ٥،٩٠٣حالة.