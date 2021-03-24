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لبنان
53 وفاة بكورونا في لبنان...ماذا عن الإصابات؟
Lebanon 24
24-03-2021
|
20:28
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أعلنت وزارة الصحّة اللبنانية تسجيل ٣٨٥٦ إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى ٤٤٨،٧٢١ حالة.
وتَمَّ تسجيل ٥٣ حالة وفاة لتصبح حصيلة الوفيات ٥،٩٠٣حالة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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