لبنان

الأمن العام يرد على محطة "اورينت"... هذه هي الحقيقة

Lebanon 24
24-03-2021 | 20:29
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:
بعد صدور تقرير منظمة العفو الدولية بتاريخ 23/3/2021، قامت محطة "اورينت" (orient) الاعلامية، التابعة للمعارضة السورية، بتوزيع فيديو تدعي فيه ان الامن العام يقوم بتعذيب السوريين النازحين في لبنان.
وتُظهر في الفيديو صورا لعناصر من الامن العام امام المخيمات او مع النازحين على المعابر الحدودية، حيث تبين انهم كانوا، في الحقيقة، يقومون بمهمة تعقيم مخيمات النازحين السوريين للحد من انتشار فيروس كورونا، واثناء تنظيم عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
ان المديرية العامة تحتفظ في حقها في اتخاذ الاجراءات القانونية الضرورية في وجه كل من يثبت تورطه في تعميم هذا الفيديو، وما يتضمنه من اضاليل  واتهامات مزيفة وغير موثقة، في وقت تلتزم المديرية العامة للامن العام باعتماد ارفع المعايير الدولية التي تصون الانسان وتحافظ على حقوقه.
كما تطلب المديرية العامة للامن العام من المسؤولين في منظمة العفو الدولية، بعد تسليمهم نسخة من الفيديو، اجراء التوضيحات اللازمة في ما خص استثمار التقرير الصادر عنها، وتركيب ادعاءات واساءات بحق الامن العام ونشر صور لضباطه وعناصره، وضرب مصداقيته في التعاطي مع شؤون النازحين السوريين في لبنان، في حين كانوا يقومون بمهمات انسانية وصحية تشهد عليها الوكالة الدولية للاجئين في لبنان (unhcr).
 
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