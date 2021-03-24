محاولة خطف إبنة الـ ٤ أعوام في زغرتا!!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر محاولة خطف طفلة أثناء قيامها باللعب أمام منزلها بعد ظهر أمس من قبل مجهولين.وبحسب ما أفادت المصادر أن إبنة الـ ٤ أعوام وأثناء قيامها باللعب مع أقاربها أمام منزلها الكائن في محلة القبة - زغرتا بالقرب من صيدلية مار شربل، أقدم مجهولون يستقلون سيارة على محاولة خطفها حيث عمدوا على فتح صندوق السيارة بعد إمساكهم بالطفلة إلا ان العناية الإلهية تدخلت ومنعتهم من إتمام مخطتهم بعدما واجهوا صعوبة بفتح صندوق السيارة. وقد صودف وجود جد الطفلة على شرفة المنزل ولدى مشاهدة محاولة خطف حفيدته أمام عينيه قام بالصراخ مما دفع الخاطفين بالإفلات بالطفلة ليفروا مسرعين إلى جهه مجهولة.وبعد الخوف والهلع الذي ساد المنطقة جاءت مناشدات من الأهالي على مواقع التواصل الاجتماعي لوجوب أخد الحيطة والحذر جيدًا عند الاشتباه بأي شخص أو حركة غريبة وعلى ضرورة التواصل مع الشباب الساهرين المتواجدين في العقبة لكي يقوموا بالمساعدة فورًا، تاركين أرقام هاتف للتواصل.