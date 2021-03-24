الحريري: بوفاة الشيخ حمدان بن راشد خسرت الإمارات ركنًا من أركان تقدمها ووحدتها

غرد الرئيس سعد الحريري على حسابه على "تويتر": "أجريت اتصالا بسمو الشيخ محمد بن راشد معزيًا بوفاة شقيقه المغفور له باذن الله نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد الذي خسرت الامارات العربية المتحدة برحيله ركنا من اركان تقدمها ووحدتها".