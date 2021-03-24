لبنان

الحريري: بوفاة الشيخ حمدان بن راشد خسرت الإمارات ركنًا من أركان تقدمها ووحدتها

Lebanon 24
24-03-2021 | 21:26
A-
A+
Doc-P-806456-637522184489926324.jpg
Doc-P-806456-637522184489926324.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد الرئيس سعد الحريري على حسابه على "تويتر": "أجريت اتصالا بسمو الشيخ محمد بن راشد معزيًا بوفاة شقيقه المغفور له باذن الله نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن راشد الذي خسرت الامارات العربية المتحدة برحيله ركنا من اركان تقدمها ووحدتها".
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلف سعد الحريري يلتقي غداً وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الإمارات (الجديد)
lebanon 24
25/03/2021 01:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الرئيس المكلف سعد ‎الحريري غادر عصر اليوم بيروت متوجها الى الإمارات العربية المتحدة
lebanon 24
25/03/2021 01:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلّف سعد الحريري عاد الى بيروت اليوم بعد زيارة قام بها لدولة الإمارات حيث التقى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (مستقبل ويب)
lebanon 24
25/03/2021 01:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نجوى كرم... فنانة لبنانية جديدة تحصل على "الإقامة الذهبية" في الإمارات (فيديو)
lebanon 24
25/03/2021 01:36:27 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

الإمارات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:29 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
20:33 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-03-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:31 | 2021-03-25
01:20 | 2021-03-25
01:06 | 2021-03-25
00:54 | 2021-03-25
00:43 | 2021-03-25
00:36 | 2021-03-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website