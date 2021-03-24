مقدمات نشرات الأخبار

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"
بعدما أجهض اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كل الامال بولادة وشيكة للحكومة تنقذ البلاد من قعر الهاوية،
جمود على الساحة المحلية ولا تحرك في الافق يوحي بالسعي للخروج من المأزق الحكومي، فيما سجلت حركة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري الذي التقى اليوم كلا من سفراء فرنسا آن غريو والولايات المتحدة دوروثي شيا والكويت عبد العال قناعي.
ووسط انسداد الافق داخليا الانظار الى التحرك الخارجي عل المساعي تؤتي ثمارها وتخرج لبنان من نفقه المظلم
وفي هذا الاطار تحضر الازمة اللبنانية في محادثات في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية.
وعلى وقع الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال جدد الرئيس دياب رفضه تحمل تبعات الاخفاقات ومسؤولية الانهيار بتفعيل حكومته المستقيلة متمسكا" بتفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة في المقابل اكد حزب الله "أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة رغم النتيجة الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا"، ناصحا" الجميع بمراعاة أصول الحكم".
ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الاوضاع المعيشية، صرخة للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لوقف الصراع السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة".
واليوم استفاق اللبنانيون على سعر جديد لربطة الخبز وارتفاع في سعر البنزين والمواد الغذائية المتوفرة تواصل ارتفاعها..
وسط هذه الاجواء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يوم الاثنين الاثنين لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.