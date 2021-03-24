مقدمات نشرات الأخبار

مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



بعدما أجهض اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كل الامال بولادة وشيكة للحكومة تنقذ البلاد من قعر الهاوية،

جمود على الساحة المحلية ولا تحرك في الافق يوحي بالسعي للخروج من المأزق الحكومي، فيما سجلت حركة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري الذي التقى اليوم كلا من سفراء فرنسا آن غريو والولايات المتحدة دوروثي شيا والكويت عبد العال قناعي.



ووسط انسداد الافق داخليا الانظار الى التحرك الخارجي عل المساعي تؤتي ثمارها وتخرج لبنان من نفقه المظلم

وفي هذا الاطار تحضر الازمة اللبنانية في محادثات في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية.



وعلى وقع الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال جدد الرئيس دياب رفضه تحمل تبعات الاخفاقات ومسؤولية الانهيار بتفعيل حكومته المستقيلة متمسكا" بتفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة في المقابل اكد حزب الله "أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة رغم النتيجة الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا"، ناصحا" الجميع بمراعاة أصول الحكم".



ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الاوضاع المعيشية، صرخة للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لوقف الصراع السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة".



واليوم استفاق اللبنانيون على سعر جديد لربطة الخبز وارتفاع في سعر البنزين والمواد الغذائية المتوفرة تواصل ارتفاعها..

وسط هذه الاجواء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يوم الاثنين الاثنين لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال. بعدما أجهض اللقاء الثامن عشر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، كل الامال بولادة وشيكة للحكومة تنقذ البلاد من قعر الهاوية،جمود على الساحة المحلية ولا تحرك في الافق يوحي بالسعي للخروج من المأزق الحكومي، فيما سجلت حركة لافتة للسفير السعودي وليد بخاري الذي التقى اليوم كلا من سفراء فرنسا آن غريو والولايات المتحدة دوروثي شيا والكويت عبد العال قناعي.ووسط انسداد الافق داخليا الانظار الى التحرك الخارجي عل المساعي تؤتي ثمارها وتخرج لبنان من نفقه المظلموفي هذا الاطار تحضر الازمة اللبنانية في محادثات في قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة وذلك بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمساعدة على تشكيل حكومة وفق المبادرة الفرنسية.وعلى وقع الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال جدد الرئيس دياب رفضه تحمل تبعات الاخفاقات ومسؤولية الانهيار بتفعيل حكومته المستقيلة متمسكا" بتفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة في المقابل اكد حزب الله "أهمية تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة رغم النتيجة الصادمة التي نتجت عن اجتماع بعبدا"، ناصحا" الجميع بمراعاة أصول الحكم".ومع الانهيار الاقتصادي المتسارع وتردي الاوضاع المعيشية، صرخة للهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لوقف الصراع السياسي وتعطيل تشكيل الحكومة".واليوم استفاق اللبنانيون على سعر جديد لربطة الخبز وارتفاع في سعر البنزين والمواد الغذائية المتوفرة تواصل ارتفاعها..وسط هذه الاجواء دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة يوم الاثنين الاثنين لدراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.



مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون nbn"



من إملأ الفراغ إلى الفراغ بعينه على مختلف المستويات...اللهم بإستثناء عمل تشريعي لم تمسسه البطالة ومن هنا كانت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة تعقد الإثنين المقبل.



البلد مقفل بداعي الطفر...

طفر في السياسة... وليس هناك من هو مستعد أن يسلف الوطن فتطير كل مساعي تشكيل الحكومة في مهب الجداول والحصص والثلث المعطل ،

طفر في الإقتصاد... وليس هناك من هو يفكر أن يسند الناس فيرتفع سعر ربطة الخبز التي باتت تعاني أصلا من فقر في غراماتها يؤهلها للمنافسة على وزن الريشة.

طفر حتى في الأكسجين الذي يصبح عملة نادرة اليوم... وليس هناك من يتحرك في الداخل ليضخ شهيقا في رئة اتعبها وباء كورونا قبل أن يوجه الرئيس السوري بشار الأسد بإعطاء لبنان اطنانا ليتنفس مجددا ويتجنب كارثة صحية كانت ستقع.

طفرة في السوق السوداء... وليس هناك من هو قادر أن يلجم الدولار

واليوم تحرك اللبنانيون في حملة مقاطعة للدجاج والبيض التي باتت تباع وفق ميزان الذهبعل هذه المبادرة تعيد الأسعار إلى قن المعقول...لأن الشعب ليس دجاجة تبيض ذهبا





مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أل بي سي"



ليست المرة الاولى التي نعيش فيها من دون حكومة فعلية، وفي ظل حكومة تصريف أعمال.

اعلى "سكور" سجل ابان تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام 310 ايام، ثاني اعلى "سكور" هو 154 يوما ويسجل حتى ساعتنا هذه.... الفرق هذه المرة ان المقامرة بمصيرنا كشفت والمقامرون خسروا و"طيروا" اموالنا.

هم قالوا ولو همسا.. لننتظر الانتخابات الاميركية. واليوم يقولون.. لننتظر نتائج الانتخابات الإسرائيلية وبعدها الانتخابات الايرانية... اما غدا، فسيقولون: لننتظر خارطة العالم الجديد حيث الاشتباك الكبير...



من المواجهة الصينية الاميركية، الى الكباش الصيني الاوروبي، الى العلاقات الاميركية الايرانية, والعلاقات الصينية السعودية، وايران والخليج، وصولا حتى الى الازمة السياسية الاسرائيلية الحادة، التي ترجمت في الانتخابات التشريعية المهددة اليوم بالانتقال الى جولة خامسة.

لم يعد الهروب الى الامام ينفع... فهذه المرة، الفراغ يتزامن واربع ازمات كبيرة... ازمة مالية، واقتصادية، وسياسية وصحية سببتها كورونا...

اضف الى كل ذلك ان لبنان ليس في اولويات الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة.

اللعب على ربح الوقت انتهى... والانتظار كذلك، والحل ان اتى من الخارج سيفرض فرضا... فهل هذا ما يريده المعنيون بتشكيل الحكومة اي الرئيسان عون والحريري؟

ام اننا لا زلنا امام خرق ما, يحضر له، داخليا وخارجيا، ويلي الهدوء الغريب السائد منذ اثنين فراق بعبدا؟

حتى الساعة، لا احد يملك جرأة قول الحقيقة.... "حكومة ما في"... و"تصريف اعمال موسع كمان ما في".



هذا في وقت ينتظر اللبنانيون وحدهم في طوابير الذل امام السوبرماركت ومحطات البنزين وابواب المستشفيات... ينتظرون اوكسجين شحدتونا ياه من سوريا... حقدكم معيب واذلالنا معيب اكثر.





مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون المنار"



اختنق البلد وبدأ يفقد كل شيء – حتى اوكسيجين المستشفيات، وان استمرت الامور على ما هي عليه فالوجهة الى الكوما الشاملة ، والمسبب الاساس : الهبوط الحاد بالضغط الوطني، والغياب عن الوعي السياسي ..

ازمة اوكسيجين بدأها ارتفاع الدولار وزادها المنخفض الجوي الذي اعاق الامدادات، فمدت سوريا وكعادتها شريانا من الاوكسيجين للانقاذ، ليتنفس القطاع الطبي الصعداء.. فعاد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن من دمشق بعشرات الاطنان من الاوكسيجين العاجل بتوصية من الرئيس بشار الاسد.



في عاجل حكومة تصريف الاعمال أن التفعيل في عهدة مجلس النواب، هذا ما توصل اليه الرئيس حسان دياب الذي زان بميزان السياسة والدستور لا بمكيال الازمة الاقتصادية ووجع الناس، فاحال الملف الى مجلس النواب مستفتيا تفعيل حكومته.



اما الفعل الاساس فهو تشكيل حكومة قادرة مكتملة الصلاحية تعمل ليل نهار، لعلها توقف الانهيار وتؤسس لترميم الوطن المشظى بكل القطاعات، لكنها حكومة صعبة المنال على ما يبدو، ان بقي السياسيون على منوالهم في مقاربة التشكيل، وما لقاء الاثنين سوى خير دليل.



المطلوب اذا حكومة تمثل البديل الوطني عن الفوضى التي تهدد الجميع بحسب كتلة الوفاء للمقاومة، التي دعت الى اعتماد الاصول والواقعية في مقاربة اي شأن من شؤون الحكم، والاسراع في تشكيل حكومة توفر على لبنان الكثير من الخسائر التي يمكن ان تفرض عليه في ظل غياب حكومة قادرة على الدفاع عن حقوقه ومصالحه..



ووسط غياب تام لاحساس المعنيين بالفقراء، واصل سعر ربطة الخبز الارتفاع برعاية رسمية من وزير الاقتصاد، بحجة السعر العالمي للقمح والارتفاع المحلي للدولار، ولا من يسمع ارتفاع اصوات الموجوعين – لا من السياسيين ولا الاقتصاديين..



في فلسطين المحتلة ارتفعت اصوات الصهاينة مجددا خشية من الازمة السياسية الحادة التي لم تنقذهم منها انتخابات رابعة، ووفق نتائج انتخابات الامس فان الكيان العبري امام ازمة حكم مستمرة، والوجهة على ما يبدو نحو انتخابات خامسة..





مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون الجديد"



حملة مقاطعة البيض التي راجت تحت عنوان "خليها تفقس" تعممت على الدواجن السياسية "وفقست" في "القن الحكومي على أوسع مستوياته تأليفا وتصريفا . وخرج حسان دياب مكررا صياح التأليف سريعا معتبرا ان الأمور تجاوزت حدود المنطق واضعا كرة تفعيل حكومة تصريف في مرمى مجلس النواب .. عدلوا الدستور لأفعل ما يعني أنه على استعداد للاستمرار رئيسا لكن من دون جرح المشاعر الدستورية.



وعلى كرتونة بيض سياسي أخرى كان قصر بعبدا يستعد لجولة جديدة من تقديم أوراق الاعتماد إلى سفراء الدول .. ووضعها في أجواء التأليف المتعثر وقد أنشأ رئيس الجمهورية ميشال عون منصة دولية عربية مهمتها التلاعب بالسعر الحكومي وإبراز حقائق مزيفة تحيط بها الأعمدة الأربعة الممنهجة .



ومنصة الرئيس التي يلف بها حول سفراء العالم والخمسة زائدا واحدا والجامعة العربية والملحق المرفق بتعبئة الاستمارة كان يمكن استبدالها بورقة التشكيلة النائمة في أدراج بعبدا الى جانب تشكيلات قضائية ومراسيم وإبداء الملاحظات عليها وتقديم الاقتراحات بدلا من اعتبارها ورقة ملغاة.



لكن عون لم يفعل واستعاض عن ذلك بنشر الغسيل السياسي أمام السفراء ..وباللعب في التأليف كورقة لوتو بين اثنين وخميس ..وهو بذلك لم يربح الجائزة بأرقامها الستة..وظل الرقم السابع المعطل خارج دائرة المراهنة.



وباللعب على المشكوف كان السفير السعودي وليد البخاري يمرر إشارة إلى إعادة تغريدة من خبر لجريدة اللواء وتظهر أن البخاري زار عون بعدما ألحت الرئاسة ثلاث مرات متتالية. وردا على التداول الدبلوماسي في بعبدا كان سفير المملكة يجتمع في مقر السفارة بسفراء سبق وزاروا القصر وبيت الوسط على حد سواء وأضاف إليهم السفيرة الاميركية في لبنان دورثي شيا.



وفي الأيام ما بعد المئة على التكليف فإن الرئيس سعد الحريري استوحى من عيد البشارة الصبر والسلوان ومرر إشارة إلى عظماء صمدوا امام جميع أنواع التحديات هذا الصمود يستلزم مؤازرة سياسية جاءت في اتصال بين الرئيسين الحريري وبري فيما كان حزب الله يؤيد عبر كتلته النيابية حكومة تحظى بأوسع ثقة بها في المجلس النيابي لحماية سيادة لبنان وتوظيف العلاقات الدولية والإقليمية

لكن الثقة " الأوسع " " لم يطلبها الحريري لأنها ستفتح شهية السياسيين على المطالب.. ولقاء كل صوت نيابي حصة وزارية .. فتطير حكومة الاختصاصيين عن بكرة صانعيها .



وفي الثقة المالية فإن مجلس النواب يبدأ الاثنين مزاد استعادة الأموال المنهوبة ويطرح مشروع قانون أعدته اللجان في هذا الشأن لكنه بات من سلالة متحورة اسمها استعادة الأموال المتأتية من الفساد وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن هذا المقترح يربط لبنان بأكثر من تسعين دولة بغية تعقب الأموال التي نهبت لكن على القضاء أن يتحرى أولا، وسال كنعان عن القطبة المخفية بين القضاء والحكومات التي لا تحترم التشريعات والقوانين. وقبل أن يتنفس لبنان في استعادة قرش منهوب .. كانت رئتاه تتنفس من اوكسيجين سوريا



زيارة طارئة من وزير الصحة حمد حسن لدمشق أدخلت الى المستشفيات اللبنانية خمسة وسبعين طنا من الاوكسيحين التي أمر بضخها الرئيس السوري بشار الاسد خطوة مهما لاقت ضخ أنفاس سياسية تعارض لمجرد العداء لسوريا .. فإنها شكلت ضرورة لمرضى ومستشفيات كانت على آخر نفس.





مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أو تي في"



التدقيق الجنائي.

كلمتان تختصران كل ما يجري اليوم في لبنان!

كثيرون قد يعلقون: انتم تحلمون. لكنهم فعلوا ذلك في السابق، في مرحلة المطالبة بالتحرير من الاحتلال والوصاية… غير ان الحلم الذي قللوا من واقعيته، صار حقيقة.

وكثيرون ايضا قد يضيفون: انتم منقطعون عن الواقع. وهكذا فعلوا على مدى سنوات، عند رفع الصوت من اجل تكريس الميثاق والشراكة واستعادة الحقوق… غير ان الاهداف المذكورة تحققت، على غير ما يشتهون.



تشكيكهم هذا معروف ومعتاد. لكنه ليس بالضرورة ناجحا. فقد فشل في السابق، والأمل كبير بأن يفشل اليوم… اقله في حجب واقعتين:

الواقعة الاولى، ان التدقيق المذكور بات عنوان المطالب الاصلاحية الدولية، فمن دونه لا مساعدات ولا دعم ولا حتى قروض.

اما الواقعة الثانية، فان التدقيق الجنائي بات المعيار الداخلي الفعلي للفصل بين من يعمل لبناء دولة، ومن يسعى لديمومة الحالة التي نعيش فيها منذ ثلاثة عقود، والتي تشبه كل شيء الا دولة…

فاللبنانيون جميعا، يعرفون جيدا من مع التدقيق الجنائي منذ سنوات طويلة، ومن لا يوفر وسيلة لإسقاطه، تحت غطاء من المواقف المؤيدة، والقوانين القابلة للتسويف، في سياسة مكشوفة مفضوحة لا تنطلي على احد.



واللبنانيون جميعا يتساءلون:

لو كان الرئيس عون رافضا للتدقيق الجنائي، ماذا كان مصير تعطيل تأليف الحكومة؟ هل كان استمر؟ ام كان المعرقلون اول المسهلين؟

واللبنانيون جميعا يدركون ان كل ما يجري هو محاولة واضحة من المنظومة السياسية الفاسدة، بفروعها كافة، للافلات من الحساب وتمرير ما تبقى من العهد بأقل الاضرار عليها، لتعود الى الامساك بمفاصل القرار وممارسة الفساد… واركانها المعروفون يعولون على تحولات اقليمية ودولية تصب في هذا الاطار…

كل اللبنانيين يعرفون ضمنيا هذه الوقائع. وهم يتداولونها في مجالسهم، ولا يبقى الا ان يقولوا الحقيقة مهما كانت صعبة حتى عليهم، ولو كانوا من اشد المنتقدين او المعارضين.

والحقيقة ان التدقيق الجنائي هو الاساس… والباقي تفاصيل.





مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون أم تي في"



الحكام في لبنان إما فاشلون أو فاسدون أو عاجزون، وربما الثلاثة معا، فإن الأزمة اللبنانية تتخطى شيئا فشيئا الطابع المحلي البحت، لتتحول محور اهتمام عربي ودولي.



أبرز دليل على المعطى الجديد: حركة السفراء في بيروت. فلم يكد يمر أربعا وعشرين ساعة على الزيارات اللافتة التي قام بها سفيرا السعودية وفرنسا إلى قصر بعبدا وسفير الكويت إلى بيت الوسط، حتى تحولت السفارة السعودية محور الحركة السياسية.

إذ استقبل السفير البخاري سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والكويت، باحثا معهم الوضع الحكومي.



ما يحصل يتخطى المألوف، كما يتخطى الجهد الديبلوماسي العادي وصولا إلى تأمين شبكة أمان عربية ودولية للبنان. وفي معلومات الـ "ام تي في" فإن تشكيل حكومة اختصاصيين بأسرع وقت ممكن كان في صلب اجتماعات السفارة السعودية اليوم ، كذلك البحث عن بدائل وحلول سياسية للوضع اللبناني المفتوح على أزمات لا تنتهي.



الحراك الديبلوماسي الداخلي الظاهر يواكبه حراك خارجي غير ظاهر . فقد علمت الـ "ام تي في" أن الديبلوماسية الفرنسية على تنسيق وثيق مع الرياض، كما أن فرنسا على تواصل مع كثير من الدول العربية والغربية المعنية بالأزمة اللبنانية، بحيث صار هناك دعم قوي لجوهر المبادرة الفرنسية.



إنطلاقا من هذه المعطيات فإن الأزمة اللبنانية ستفرض نفسها بندا طارئا على قمة قادة دول الإتحاد الأوروبي التي تنعقد الخميس والجمعة عبر الفيديو، ويشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن جزئيا.



كذلك ترددت معلومات لم تتأكد بعد، أن جامعة الدول العربية سترسل مسؤولا رفيع المستوى إلى لبنان للإطلاع على الوضع ميدانيا ولتحديد مسارات الأزمة والحلول. فإذا عطفنا كل هذه المعطيات على الإتصال الذي أجراه الأمين العام للأمم المتحدة أمس بالبطريرك الراعي أمكن التأكيد أن الأزمة اللبنانية تدق بقوة أبواب المحافل العربية والدولية، فيما التواصل شبه مفقود بين المسؤولين اللبنانيين. فهل يأتي الحل المنشود بضغط من الخارج بعدما تبين أن لا قرار لدولة مخطوفة ، ولا فائدة ترجى من مسؤولين مرتهنين أو خائفين؟