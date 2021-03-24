لبنان

نقابة المستشفيات: إحدى الشركات اتصلت بالوزير حسن لتأمين الأوكسيجين

Lebanon 24
24-03-2021 | 21:49
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 اصدرت نقابة المستشفيات في لبنان بيانا جاء فيه:"بعد المشكلة التي حصلت اليوم حول موضوع توفر مادة الاوكسيجين للمستشفيات، تبين لنا ان احدى الشركات المصنعة والموزعة لهذه المادة قد اتصلت ليل امس في 23/ 3/ 2021 بمعالي وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن وابلغته انها تواجه بعض المصاعب بإحضارها من مصادرها.

وطلبت منه التدخل سريعا لحل المشكلة، وبالفعل فقد تدخل الوزير مشكورا لدى السلطات السورية التي امنت وصول هذه المادة الى لبنان للأيام القادمة ريثما تتم معالجة الموضوع بشكل نهائي".
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