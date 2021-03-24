تحت عنوان: "سيناريوهات "مخيفة" أمام لبنان.. ماذا يلوح في طريق الأزمة؟"، كتبت إكرام صعب في "سكاي نيوز عربية" تقول:

ينجرف لبنان بشدة نحو هوة أزمة عميقة، ويلاحقه الفشل في كل خطوة يخطوها لمداواة جروح عملته المنهارة والإفلات من انهيار مالي واجتماعي أوسع، وسط مخاوف أمنية مقلقة.ولم تنفع الزيارات الـ18 التي قام بها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى بعبدا في حلحلة العقد الوزارية بين الطرفين، فيما يصر رئيس الجمهورية على الثلث المعطل ويقول إنه لا يريده، والحريري ثابت على موقفه: تشكيلة من 18 وزيراً لا يكون فيها ثلث معطل لأي أحد.الزيارة الـ18 كانت مفصلية للبنان، لأنها أتت بعد نهاية أسبوع كان حافلاً بالرسائل السياسية بين أطراف التشكيل، وأصبح الوضع أكثر تعقيداً.ويرى رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية صلاح سلام، أن "ما حصل كان متوقعاً ، فبعد خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، كان واضحاً أن مسيرة التأليف تعطلت، خاصة أن الشروط التي اتفقوا عليها في فترة سابقة تغيرت اليوم".وشرح سلام، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن "الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري قام بإٕرسال وفود من تيار المستقبل الى كل الكتل السياسية، بما في ذلك الثنائي الشيعي من أجل الاستفسار عن المبادرة، فكان الجميع متفقا على المبادرة الفرنسية، لكن تم التخلي عنها فجأة وحلت مكانها فكرة حكومة "تكنو – سياسية" أي سياسية مطعمة بوزراء اختصاص .وراهن رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، على هذه الصيغة، أي الثلث المعطل لعمل الحكومة بـ 6 وزراء، وفي هذه الحالة لن يتخذوا أي إجراء في حال منعهم من المشاركة في الجلسات.وتتعارض هذه الصيغة مع خطوط المبادرة الفرنسية، والتي كانت أساسًا لترشح الرئيس سعد الحريري"، ويشير إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون اتبع نهجا استفزازيا مع الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري، سواء من خلال دعوته عبر شاشات التلفزة، أو عبر إرسال لائحة يوم الاثنين، بتوزيع الحقائب على الطوائف، فضلا عن التمسك بالثلث المعطل".ويرى الباحث أن "هذا النهج قاد إلى احتمالين اثنين، فإما تفعيل عمل حكومة تصريف الأعمال أو التلويح بقصة تعديل الدستور، فكان رد تيار المستقبل هو الاستقالة من مجلس النواب في حال طرح تعديل الدستور".وأردف سلام: "هنا تطرح أزمة ميثاق ويمكن أن توصل الى انتخابات نيابية مبكرة، وهكذا يكون البلد فقد السلطتين معاً التنفيذية والتشريعية، في حال استقال نواب المستقبل، وحينها طريقنا سيكون ألى ما يسمى بالدولة الفاشلة بجميع المقاييس، وقد يكون هناك تدخلاً خارجي لإعادة تكوين السلطة في لبنان".وتطرق سلام "إلى مؤشرات للتدخل، من بينها دور القمة الأوروبية، كاشفاً عن الاتصال الذي جرى أمس بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي ماكرون حول الوضع اللبناني".أما خليجياً، فقال: "الموقف الخليجي يعتبر السلطة الحالية تحت سيطرة حزب الله، وعليه لا يريد أي طرف خليجي التدخل، وأكد سلام أن كل ما قيل عن تخل هو كلام لا أساس له من الصحة"، و لم ينف سلام تخوفه من تداعيات اجتماعية معيشية وأمنية خصوصاً بعد تحذير حسن نصرالله من قطع الطرق: "هذه من الخيارات التي قد تؤدي إلى فتنة، ورأى لأن قطع الطرق لعبة مبرمجة (لأجهزة) هدفها تنفير الناس وإبطال تحقيق أهداف الجمهور المنتفض".