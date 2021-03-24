لبنان

توضيح من شركة الأوكسيجين في لبنان حول استيراد المادة

Lebanon 24
24-03-2021 | 22:37
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أصدرت شركة الأوكسجين في لبنان - سوال عطفًا على ما أثير حول نقص الأوكسيجين الطبي بيانًا جاء فيه : "لما كان لبنان ينتج فقط ما يعادل ألف طن من الأوكسيجين شهريًّا، وكان ذلك يكفيه قبل جائحة كورونا، بينما الحاجة في زمن الكورونا مؤخرا قد تجاوزت 2500 طن شهريًّا، وكانت الشركات اللبنانية تعوض هذا النقص من تركيا وسوريا وفقا لحاجاتها وظروف النقل، ولكن بعد صعوبات طرأت مؤخرا على الاستيراد، ومنها عوامل النقل البري والبحري وتزايد الحاجات، وبعد إطلاع وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عليها، بادر مشكورًا إلى إجراء إتصالاته الفورية لتفادي النقص بالأوكسيجين الطبي".
المصدر: الوكالة الوطنية
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