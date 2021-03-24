لبنان

عراجي: هنا تكمن العبرة

Lebanon 24
24-03-2021 | 23:00
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غرد رئيس اللجنة الصحية النيابية النائب عاصم عراجي عبر حسابه على "تويتر":"العبرة ليس بزيادة عدد الأسرة المخصصة لوباء الكورونا فقط، بل ايضا بتخفيف الارتفاع اليومي لأصابات كورونا، وهذا مسؤولية الدولة والمجتمع وتسريع وتيرة التلقيح وإقبال اللبنانيين على التسجيل على منصة كورونا والا سيمكث مرض الكوفيد - 19 طويلا بيننا ولن نصل الى مناعة مجتمعية".
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