لبنان

لبنان محكومٌ بالمبادرة الفرنسية؟

Lebanon 24
25-03-2021 | 00:01
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تنعقد قمّة دولية، على خلفية أن سقف التعاطي مع الوضع في لبنان محكومٌ بالمبادرة الفرنسية، وتوجّه الإليزيه، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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