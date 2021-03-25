خشية من دخول المضاربات على خط التلقيح

يخشى مطلعون من دخول المضاربات على خط التلقيح، بعدما أُفسح في المجال إلى شركات دواء ومصنعي أدوية استيراد بحدود المليون لقاح روسي لصناعي كبير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".